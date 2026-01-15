Proiect de lege al unui parlamentar suveranist: bolnavii oncologici trebuie să suporte o parte din costurile tratamentelor

Legislația actuală din România asigură gratuitate la tratamente pentru bolnavii oncologici. Un parlamentar POT a inițiat însă un proiect de lege potrivit căruia pacienții diagnosticați cu boli oncologice ar trebui să suporte 5% din prețul medicamentelor de care beneficiază.

Proiectul de lege inițiat de parlamentarul POT, pe numele său Gheorghe Vela, prevede introducerea unei coplăți pentru pacienții oncologici adulți.

„Coplată – contribuția financiară datorată de pacientul oncologic adult, în condițiile prezentei legi, reprezentând maximum 5% din valoarea serviciilor medicale finanțate în baza contractelor încheiate”, se arată în proiectul depus de senatorul Gheorghe Vela la Senat, notează Cotidianul.ro.

În expunerea de motive a proiectului său, Gheorghe Vela precizează că: „Sistemul actual nu reglementează detaliat coplata, nu prevede un plafon național uniform, nu include mecanisme automate de scutire și nu definește un regim simplificat de eșalonare”.

Senatoarea Pauliuc, revoltată de inițiativă

Fost pacient oncologic, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc susține că proiectul este de „neacceptat”.

„Este o inițiativă nedreaptă, cinică și ruptă de realitatea dură pe care o trăiesc cei care luptă cu cancerul în fiecare zi (…) Nu putem cere bani în plus pentru tratamentul oncologic unor oameni care deja plătesc, zi de zi, un preț uriaș – fizic, emoțional și psihologic” a declarat Pauliuc potrivit aceleiași surse.

Reacția președintelui CNAS

Medicul Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate susține că instituția pe care o conduce se va opune categoric proiectului inițiat de parlamentarul POT.

„Nu există niciun dubiu…În legătură cu acțiuni de acest gen ne vom opune cu toată forța agumentelor administrative și medicale. Și nu doar CNAS și cred că pot să vorbesc din perspectiva colegilor din Ministerul SĂnătății. Eu nu cred că va exista din cadrul CNAS care va semna o astfel de propunere” a precizat președintele CNAS, într-o declarație pentru B1TV.