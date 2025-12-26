Proiect legislativ pentru prevenția burnout-ului. Beneficii pentru angajați

Un proiect legislativ menit să recunoască epuizarea profesională la locul de muncă a fost conceput, potrivit Profit.ro. Proiectul le dă dreptul angajaților să beneficieze de concediu plătit pentru „recuperare profesională”.

Actul normativ îi obligă pe angajatori să recunoască burnout-ul și să întocmească planuri de prevenire. Mai mult, angajatorii au obligația de a aduce la cunoștință angajaților faptul că desfășoară activități ce pot provoca epuizare profesională.

În privința angajaților, proiectul de lege le dă dreptul să beneficieze de concediu plătit pentru „refacere profesională”, să sesizeze faptul că se confruntă cu epuizarea profesională și să solicite o reconfigurarea a sarcinilor care le revin.

În ultimii ani, România constată o creștere a stresului profesional și în rândul angajaților din țara noastră. Sănătatea, Educația, Ordinea Publică sau IT/Consultanță se numără printre domeniile de activitate cele mai epuizante din țară.

La nivelul Uniunii Europene, un sfert dintre angajați au declarat că suferă de burnout. Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut la rândul său impactul negativ al epuizării profesionale.

Categorii: Exclusiv
