Proiect-pilot pentru reducerea presiunii pe sistemul de urgență: Cabinete de medicină de familie în spitale

Pentru a reduce presiunea imensă pusă pe unitățile de primiri urgențe și camerele de gardă ale spitalelor, Ministerul Sănătății lucrează la un proiect pilot prin care dorește să înființeze cabinete de medicină de familie în cadrul spitalelor. Acest model funcționează de ani buni în Occident, iar rezultatele sunt satisfăcătoare.

„ Ne dorim ca în spitalele publice, în special, să înfiinţăm acele cabinete de familie în care medicul să fie angajatul spitalului public – fără liste, fără absolut nimic – şi să poată lucra în ambulatoriu în două ture. Credem că acest lucru va reduce puţin presiunea de pe unităţile de primiri-urgenţe” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

În alte state europene, precum Spania sau Elveția, acest sistem funcționează. În țara noastră, el va fi implementat în câteva spitale, dar dacă se va dovedi eficient va fi extins în cadrul tuturor unităților medicale din sistemul public.

„ Încercăm şi noi, eu cred că va funcţiona. Cred că va stimula medicul, pentru că, odată cu finalizarea rezidenţiatului, va şti că are un loc de muncă şi nu va mai fi nevoit să investească într-un cabinet, să alerge după pacienţi, să-şi facă lista de capitaţie şi aşa mai departe” a mai spus Alexandru Rogobete.