Proiecte finanțate prin PNRR, transferate în Programul Operațional Sănătate

FacebookEmailWhatsApp

 

Nouă proiecte din domeniul sanitar ce beneficiau de fonduri prin PNRR au fost transferate printr-o acțiune comună a Ministerelo Sănătății și Fondurilor Europene către Programul Operațional Sănătate.

Printre cele nouă proiecte transferate se numără și cel al construirii Institutului Regional de Oncologie din Timișoara.

„Acesta nu este doar un proiect pentru Timișoara sau pentru regiunea de vest. Este o investiție pentru România. O investiție în diagnostic rapid, tratament modern, șanse reale pentru pacienții oncologici” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății va fi lider de proiect, în parteneriat cu CJ Timiș, DSP Timiș și CNI SA, care va implementa efectiv lucrările.

Categorii: Exclusiv
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro