Proiecte finanțate prin PNRR, transferate în Programul Operațional Sănătate

Nouă proiecte din domeniul sanitar ce beneficiau de fonduri prin PNRR au fost transferate printr-o acțiune comună a Ministerelo Sănătății și Fondurilor Europene către Programul Operațional Sănătate.

Printre cele nouă proiecte transferate se numără și cel al construirii Institutului Regional de Oncologie din Timișoara.

„Acesta nu este doar un proiect pentru Timișoara sau pentru regiunea de vest. Este o investiție pentru România. O investiție în diagnostic rapid, tratament modern, șanse reale pentru pacienții oncologici” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății va fi lider de proiect, în parteneriat cu CJ Timiș, DSP Timiș și CNI SA, care va implementa efectiv lucrările.