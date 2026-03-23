Proprietarul OnlyFans a murit de cancer. Leonid Radvinsky avea 43 de ani

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Controversatul afacerist, Leonid Radvinsky, actual propriatar pentru adulți OnlyFans, a murit din cauza cancerului la vârsta de 343 de ani, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei.

În 2018, platforma pentru adulți Onlyfans a fost achiziționată de Leonid Radvinsky, acesta transformând-o într-o afacere foarte profitabilă, pe urma căreia câștiga 1,9 milioane de dolari pe zi.

OnlyFans a devenit și mai populară în timpul pandemiei de COVI-18, dublându-și averea netă și ajungând astfel la 4,7 milioane de dolari în momentul decesului său.

Născut în Ucraina, la Odesa, el a crescut în Chicago și a studiat economia la Northwestern University, SUA.

 

Categorii: Exclusiv
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