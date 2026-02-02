Protejează-ți fața de efectele gerului în mod natural. Iată câteva idei

Un ger aspru, așa cum se înregistrează în aceste zile, poate transforma orice ieșire într-o provocare pentru piele, mai ales pentru față, care rămâne cel mai expusă frigului, vântului și aerului uscat. Protejarea ei în mod natural nu înseamnă doar aplicarea unor produse, ci și adoptarea unor obiceiuri care mențin bariera cutanată sănătoasă și rezistentă.

Primul pas este hidratarea profundă. În sezonul rece, pielea pierde apă mult mai repede, iar senzația de uscăciune sau de piele care „ține” devine frecventă. Uleiurile naturale precum cel de migdale, jojoba, măsline sau cocos pot crea un strat protector care împiedică evaporarea apei. Aplicate pe pielea ușor umedă, acestea pătrund mai bine și oferă o senzație de confort imediat. Untul de shea sau untul de cacao sunt alte opțiuni excelente, mai ales pentru persoanele cu pielea foarte uscată.

Protecția împotriva vântului este la fel de importantă. O eșarfă moale din lână sau bumbac poate acționa ca un scut împotriva aerului rece, reducând iritațiile și roșeața. Materialele naturale permit pielii să respire și previn acumularea de umiditate care ar putea răci și mai tare zona feței.

Un alt aliat natural este mierea. Folosită ca mască, aceasta calmează, hidratează și ajută la regenerarea pielii afectate de frig. O aplicare de 10–15 minute, urmată de clătire cu apă călduță, poate reda luminozitatea și elasticitatea pielii. La fel de utile sunt și măștile cu avocado, banană sau gălbenuș de ou, bogate în grăsimi și vitamine.

Nu trebuie ignorată nici alimentația. O piele sănătoasă începe din interior, iar în sezonul rece organismul are nevoie de acizi grași esențiali, vitamine și antioxidanți. Consumul de nuci, semințe, pește gras, fructe și legume colorate susține elasticitatea pielii și reduce inflamațiile. Hidratarea cu apă, ceaiuri calde din plante sau supe ușoare ajută la menținerea echilibrului intern.

Aerul uscat din locuințe poate agrava