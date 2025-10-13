Proteze de șold implantate cu ajutorul robotului ROSA, la Constanța

Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța este prima unitate medicală din România care realizează intervenții de protezare a șoldului cu ajutorul robotului chirurgical ROSA. ROSA reprezintă cea mai avansată tehnologie de chirurgie robotică.

„ Faptul că primele proteze de șold implantate robotic din România au fost realizate la Spitalul Județean Constanța, primul spital public din țară care face acest pas, arată că performanța medicală românească poate porni de la Constanța. Investim în tehnologie, în echipe medicale de elită și în viitorul sănătății românești” susțin reprezentanții unității medicale.

Până în prezent s-au realizat 7 astfel de intervenții chirurgicale, iar procedurile au fost gratuite pentru pacienții asigurați.

„ Toate tratamentele chirurgicale și protezele, inclusiv cele implantate cu ajutorul sistemului ROSA, sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, fiind gratuite pentru pacienții asigurați” au mai transmis reprezentanții spitalului constănțean.