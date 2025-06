Reacția ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, despre curentul antivaccinist: „Obligativitatea a fost un derapaj care a creat reacții adverse”

Fără doar și poate, reacția românilor față de vaccinare nu este cea mai bună. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, consideră că această atitudine a fost generată de obligativitatea impusă oamenilor în pandemia de COVID-19 de a se vaccina împotriva acestei boli. Mai mult, ministrul Rafila susțin că i-a administrat copilului săi vaccinul anti-HPV.

„Inabilitatea noastră de a prezenta vaccinul, vaccinarea, utilitatea ei, şi acest derapaj – a spune despre obligativitate – a fost un derapaj spre obligativate, a generat şi reacţii adverse. Ele au constituit de foarte multe ori, şi la noi la fel, subiectul unor dezbateri de natură politică. Şi au fost, dacă vă aduceţi aminte, proteste” a precizat Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, de la Prima TV.

Totodată, Alexandru Rafila a explicat și felul în care a realizat programul de compensare pentru vaccinul anti-HPV.

„ Am făcut un program de compensare, şi fetele şi băieţii, între 11 şi 19 ani, până la 19 ani. 18 inclusiv, dacă vreţi, pot primi vaccinul compensat 100%, iar femeile, între 19 şi 45 de ani, compensat 50% (…) Din moment ce 99,9% din cancerele de col uterin sunt produse de acest virus, am un vaccin care s-a dovedit că e eficient, că nu sunt reacţii adverse, că nu are nicio legătură cu fertilitatea, dimpotrivă, sunt multe femei care au născut după vaccinare, nu înţeleg de ce să nu foloseşti acest instrument pe care statul român ţi-l pune la dispoziţie şi poţi să apelezi la el atunci când crezi că vrei să te protejezi tu, dacă discutăm de femei, sau copilul tău, dacă discutăm de adolescenţi” a mai spus Rafila.