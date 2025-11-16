Realitatea din sistemul medical românesc. Alexandru Rogobete: „Nu cumpăram aparate, pentru că nu aveam medici”

În cadrul unei conferințe de presă, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, despre tendința din trecut a unor spitale de a refuza achiziția de echipamente medicale, din cauza lipsei medicilor specialiști.

Astăzi, susține ministrul, paradigma s-a schimbat, iar tinerii sunt atrași să lucreze în spitale tocmai datorită acestor echipamente.

„Cred că ne-am învârtit ani de zile într-un cerc vicios. Nu achiziționam echipamente de înaltă performanță, pentru că nu aveam medici. (…) Odată cu dotarea anumitor secții cu angiograf, de exemplu, foarte mulți medici tineri, chiar și din străinătate, se întorc în România pentru a efectua trombectomii pentru pacienții cu AVC, tocmai pentru că au cu ce să lucreze acum. Eu cred că, odată cu dotarea clinicilor, cu schimbarea infrastructurii, dar și cu o abordare poate mai onestă față de tinerii medici putem să îi stimulăm și să îi determinăm să rămână în spitalele din România” a spus ministrul Sănătății în cadrul unei conferințe de presă.