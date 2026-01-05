Recomandările medicilor pentru prevenirea infecțiilor respiratorii: Purtați mască

Invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, de la Medika TV, medicul Gindrovel Dumitra a subliniat importanța purtării măștilor de protecție de către persoanele cu simptomatologie respiratorie.

„Am vorbit foarte mult în ultima perioadă de mască. Mult hulita mască. Mulţi dintre antivaccinişti actuali, anti-mască în trecut, s-au reactivat de fiecare dată şi de fiecare dată spun că «iar ne pune cineva botniţă». Nu punem botniţă. În acest moment, recomandăm ca orice persoană care prezintă simptomatologie respiratorie, indiferent că e vorba de gripă sau altceva, în momentul în care merge în colectivitate să-şi pună mască, inclusiv în familie, dacă ajunge acasă şi acasă are un bătrân, o bătrână este bine să limiteze contactul cu aceştia şi eventual, dacă este absolut necesar, să poate masca”, a declarat Gindrovel Dumitra, luni seară, la Medika TV.

