Reguli de igienă pentru copii. Iată cum pot rămâne sănătoși în colectivitate

Respectarea normelor de igienă este metoda sigură pe care noi toți o avem la îndemână pentru menținerea unei bune stări de sănătate. Dacă pentru adulți aceste aspecte au devenit rutină, pentru copii sunt lucruri ce încă trebuie exersate pentru a reuși să și le însușească.

Pentru a le menține starea de sănătate, copii au nevoie de îndrumări pentru a se obișnui să respecte normele generale de sănătate atât acasă cât și la școală.

Îtrucât igiena și sănătatea merg mână în mână, vă recomandăm, să le amintiți copiilor dumneavoastră regulile de igienă zilnică.