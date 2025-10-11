Reguli de igienă pentru copii. Iată cum pot rămâne sănătoși în colectivitate

Respectarea normelor de igienă este metoda sigură pe care noi toți o avem la îndemână pentru menținerea unei bune stări de sănătate. Dacă pentru adulți aceste aspecte au devenit rutină, pentru copii sunt lucruri ce încă trebuie exersate pentru a reuși să și le însușească.
Pentru a le menține starea de sănătate, copii au nevoie de îndrumări pentru a se obișnui să respecte normele generale de sănătate atât acasă cât și la școală.
Îtrucât igiena și sănătatea merg mână în mână, vă recomandăm, să le amintiți copiilor dumneavoastră regulile de igienă zilnică.
- Spălatul mâinilor înainte și după masă, după folosirea toaletei, după ce se joacă;
- Spălatul dinților de cel puțin două ori pe zi;
- Tușitul/strănutatul în pliul cotului sau într-un șervețel;
- Respectarea igienei la toaletă;
- Menținerea igienei unghiilor și a hainelor;
- Evitarea împărțitului obiectelor personale cu colegii.
- Portul măștii de protecție sanitară în spațiile închise.