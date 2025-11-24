REȚETA SĂNĂTOASĂ Ce tip de lapte e bun pentru dietă? Iată cum îl integrezi 

Laptele este o sursă importantă de proteine și de substanțe minerale de care corpul are nevoie pentru a funcționa perfect în fiecare zi. Atenție, trebuie să te uiți bine la valorile nutriționale pentru a-l alege pe cel prietenos cu silueta.

Specialiștii recomandă pentru dietă alegerea laptelui care are ca valori nutriționale 1,5% grăsime, pentru că are un număr mai mic de calorii, aproximativ 45 de kcal. Prin comparație, cel de 3,5% grăsime conține între 62 și 64 kcal.

Odată ce am stabilit ce tip de lapte este potrivit pentru persoanele care țin cure de slăbire, haide acum să-ți explicăm și cum poți să-l integrezi în alimentația zilnică.

De obicei, specialiștii în nutriție recomandă să consumăm laptele, la micul dejun, pentru a beneficia de toate substanțele benefice pe care le conține, până la masa de prânz. Iată trei idei geniale prin care îl poți consuma: