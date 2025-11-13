REȚETA SĂNĂTOASĂ Cea mai bună mâncare antistres

Stresul este tot mai prezent în viața noastră. Ca să-i putem face față, avem nevoie de o alimentație echilibrată. De aceea ne-am gândit să vă prezentăm cea mai bună mâncare antistres.

Există multe preparate pe care le putem mânca și care au efect antistres. Substanțele nutritive pe care le conțin activează hormonii care ne relaxează și ne deconectează de la presiunea acumulată peste zi.

Există o mulțime de alimente pe care le putem combina și pe care le putem pregăti astfel încât să le transformăm în cea mai bună mâncare antistres. Pe listă putem include atât legume, cât și fructe.

Lista fructelor este deschisă de afine, mure și fructele de pădure. De asemenea, sunt recomandate și citricele. Datorită vitaminei C și a antoxidanților, citricele ajută la creșterea secreției de serotonină, numit și hormonul fericirii.

În cazul legumelor, vorbim despre spanac, fasole, linte sau morcovi.

Rețete antistres cu năut și legume

Un preparat ușor de pregătit și care ar putea fi considerat drept mâncare antistres este năutul cu legume la cuptor. Ai nevoie de morcovi, ardei, dovlecel, ulei de măsline și năut fiert.

Tot ce trebuie să faci este să tai cubulețe toate legumele, le amesteci cu uleiul de măsline și cu năutul fiert. Apoi, introduci tot amestecul la cuptor preț de 25 de minute. Poți adăuga și ierburi aromatice.

 

Categorii: Natural și sănătos
