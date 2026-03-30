REȚETA SĂNĂTOASĂ Cum prepari o cină potrivită pentru dietă

O cină potrivită pentru dietă nu înseamnă doar porții mici, ci alegeri inteligente. Seara, organismul are nevoie de mese ușoare, bogate în nutrienți și sărace în calorii, pentru a susține digestia și un somn odihnitor. De aceea, combinațiile simple, cu ingrediente proaspete, sunt cele mai eficiente.

🟩 Primul pas este să alegi o sursă de proteine slabe. Pieptul de pui, peștele alb, ouăle sau tofu sunt opțiuni excelente. Acestea oferă sațietate fără a încărca meniul cu grăsimi inutile. Gătirea la abur, la cuptor sau pe grill păstrează gustul și reduce aportul caloric.

🟩 Al doilea element esențial îl reprezintă legumele. Alege variante bogate în fibre, precum broccoli, dovlecel, spanac sau salată verde. Fibrele ajută digestia și mențin senzația de sațietate, ceea ce previne gustările târzii. Legumele pot fi sotate rapid sau consumate crude, în funcție de preferințe.

🟩 Pentru un plus de energie, poți adăuga o sursă moderată de carbohidrați complecși. O porție mică de quinoa, orez brun sau cartof dulce oferă nutrienți valoroși și eliberează energia treptat. Cantitatea este cheia, mai ales seara.

🟩 Nu uita de grăsimile sănătoase, dar în doze mici. O linguriță de ulei de măsline, câteva felii de avocado sau câțiva sâmburi de nucă pot îmbunătăți gustul și ajută la absorbția vitaminelor liposolubile.

🟩 La final, servește cina într-un ritm lent. Mâncatul conștient ajută organismul să recunoască momentul în care este sătul și previne excesele. O cină dietetică nu trebuie să fie fadă, ci echilibrată și adaptată stilului tău de viață