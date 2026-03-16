REȚETA SĂNĂTOASĂ Cum prepari supa care ajută digestia

O supă gătită cu ingrediente alese cu grijă poate deveni un aliat excelent pentru o digestie mai ușoară. Textura e bogată în nutrienți ajută organismul să proceseze mâncarea fără efort, iar anumite legume și condimente stimulează activitatea sistemului digestiv.

Iată ce trebuie să conțină o astfel de supă

🟩 Legume ușor de digerat

O supă pentru digestie ar trebui să includă legume care nu îngreunează stomacul. Morcovii, dovlecelul, țelina și păstârnacul sunt opțiuni excelente, deoarece se înmoaie rapid la fiert și sunt bogate în fibre solubile. Aceste fibre ajută la reglarea tranzitului intestinal și la calmarea iritațiilor digestive.

🟩 Rădăcinoase cu efect calmant

Rădăcina de ghimbir și cea de turmeric sunt două ingrediente care merită adăugate. Ghimbirul reduce greața și stimulează digestia, iar turmericul are proprietăți antiinflamatoare care pot calma disconfortul abdominal. Folosite în cantități moderate, dau supei un plus de aromă și beneficii.

🟩 Lichid nutritiv și ușor

Un alt element important este baza lichidă. Un supă clară, fie din legume, fie din carne slabă, oferă hidratare și minerale fără a încărca stomacul. Evitarea grăsimilor în exces este esențială pentru ca supa să rămână ușoară și prietenoasă cu digestia.

🟩 Ierburi aromatice care susțin digestia

Pătrunjelul, mărarul și coriandrul sunt ierburi aromatice care nu doar îmbunătățesc gustul, ci și susțin procesul digestiv. Ele ajută la reducerea balonării și la stimularea secrețiilor digestive, contribuind la o senzație generală de confort.

🟩 Carbohidrați blânzi pentru stomac

Orezul sau tăițeii fini pot fi adăugați în cantități mici pentru a oferi consistență supei. Aceste ingrediente sunt ușor de digerat și pot calma stomacul, fiind ideale mai ales în perioadele de sensibilitate digestivă.

Mod de preparare

🟩 Pentru a obține o supă care să sprijine digestia, începe prin a căli foarte ușor legumele tocate mărunt – morcov, țelină, păstârnac și dovlecel – doar cât să-și elibereze aroma, fără să se rumenească. Adaugă apoi apă caldă sau un stock ușor de legume ori carne slabă și lasă totul să fiarbă la foc mic, astfel încât legumele să devină fragede și ușor de digerat.