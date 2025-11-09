REȚETA SĂNĂTOASĂ Cum să transformi murăturile în sănătate

Sezonul rece este de cele mai multe ori asociat cu prepararea murăturilor. Dacă vrei să-ți uimești familia, dar și prietenii cu murături delicioase, dar, în același timp, și sănătoase, iată cum trebuie să procedezi atunci când le pregătești

Pentru a pregăti murături delicioase, dar și sănătoase, trebuie să fii atent la alegerea legumelor pe care le pui la murat, precum și la compoziția pe care o pregătești pentru a le mura. Este necesar să le pui la fermentat în sare niodată și să le păstrezi la temperaturi potrivite. Astfel, murăturile tale vor deveni probiotice naturale, ce vor avea efecte benefice asupra digestei și sistemului imunitar.

Murăturile sunt bogate în vitamine, enzime și bacterii sănătoase ce au grijă de digestie și de intestine. Consumate regulat, murăturile reduc inflamația, îmbunătățesc digestia și pot fi integrate într-un stil de viață sănătos.

Iată câteva exemple de legume potrivite pentru murături: castraveți, varză, morcovi, sfeclă, ardei, semințe de fasole, ridichi, conopidă, gulioară, țelină și dovlecei.