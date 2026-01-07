REȚETA SĂNĂTOASĂ Iată de ce e bine să folosești mărar cât mai des la mâncare 

Mărarul este una dintre cele mai folosite plante aromatice din bucătăria românească, însă valoarea sa depășește cu mult rolul de condiment. Bogat în vitamine, minerale și antioxidanți, mărarul oferă o serie de beneficii importante pentru organism, fiind considerat un adevărat remediu natural.

Consumul regulat al acestei plante poate susține digestia, imunitatea și sănătatea oaselor, contribuind în același timp la menținerea unei stări generale de bine.

Unul dintre cele mai cunoscute efecte ale mărarului este capacitatea sa de a sprijini digestia.

Substanțele active din frunzele sale ajută la reducerea balonării și a disconfortului abdominal, stimulând totodată secreția sucurilor digestive. De aceea, mărarul este adesea recomandat în alimentația persoanelor cu digestie lentă sau sensibilă. Aroma sa proaspătă are și un efect calmant asupra stomacului, ceea ce îl face ideal în preparatele ușoare sau în ceaiuri.

Mărarul este, de asemenea, o sursă excelentă de vitamina C, vitamina A și antioxidanți care întăresc sistemul imunitar. Consumul său regulat poate ajuta organismul să lupte mai eficient împotriva infecțiilor și inflamațiilor. Antioxidanții contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, un factor implicat în procesul de îmbătrânire și în apariția unor boli cronice.

Un alt beneficiu important este aportul de calciu, fier și magneziu, minerale esențiale pentru sănătatea oaselor. Mărarul poate susține densitatea osoasă și poate contribui la prevenirea problemelor precum osteoporoza, mai ales atunci când este integrat într-o dietă echilibrată.

În plus, compușii săi naturali au efecte diuretice ușoare, ajutând la eliminarea excesului de apă din organism și la menținerea sănătății rinichilor. Datorită proprietăților sale aromatice și terapeutice, mărarul este o plantă versatilă, ușor de introdus în alimentația zilnică. Fie că este adăugat în salate, supe, sosuri sau consumat sub formă de infuzie, mărarul oferă un plus de savoare și un sprijin real pentru sănătate. Integrarea acestei plante în dietă este o modalitate simplă și naturală de a susține organismul și de a beneficia de proprietățile sale remarcabile