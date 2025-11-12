REȚETA SĂNĂTOASĂ Ingredientele unei supe sănătoase

Supele sau ciorbele reprezintă cele mai simple și hrănitoare preparate pe care le poți găti acasă. Ingredientele folosite pentru prepararea lor le pot transforma în felului de mâncare cu adevărat sănătoase.

Pentru o supă sănătoasă ai nevoie de o combinație între legume proaspete și condimente naturale. Totodată, ele pot transforma supa într-un preparat delicios.

Pentru o supă gustoasă, baza ideală o reprezintă legumele proaspete. Morcovii, țelina, păstârnacul și rădăcina de pătrunjel aduc dulceață naturală și un gust bogat. Ceapa și usturoiul sunt esențiale pentru aromă, iar ardeiul gras sau roșiile adaugă o notă de prospețime. Poți folosi și dovlecel, conopidă, broccoli sau fasole verde pentru un plus de culoare și nutrienți.

Totodată, o supă sănătoasă are nevoie și de o sursă de proteine. Dacă optezi pentru o supă doar cu legume, sursa naturală de proteine o pot reprezenta năutul, fasolea sau lintea. Dacă dorești să adaugi carne, poți folosi carnea de pui, de pește, de vită sau de curcan.

De asemenea, este esențial să utilizezi apă filtrată și bulion natural, preparat în casă. Modul de preparare al supei sănătoase este foarte simplu și totul durează cel mult 40 de minute.