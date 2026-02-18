Reziduuri din pesticide peste limita admisă, descoperite în fructele românești

Un raport al Agenției Naționale Fitosanitare, privind rezultatele controalelor efectuate în 2025, arată că mai multe soiuri de fructe analizate au conținut depășiri ale parametrilor pentru reziduurile de pesticide. Toate sortimentele analizate provin din producția internă arată Agenția Națională Fitosanitară.

„Din cele 914 probe de fructe analizate, în 411 (45%) probe nu s-au depistat reziduuri de pesticide, 499 (54,6%) probe au avut reziduuri de pesticide cu valori mai mici decât LMA (probe conforme) şi 4 (0,4%) probe neconforme, cu valori ale reziduurilor de pesticide mai mari decât LMA, reprezentate de: căpşuni – o probă, piersici – o probă, pere – o probă şi mere – o probă” potrivit raportului ANF.

Există însă și sortimente de fructe unde nu au fost descoperite probleme din punct de vedere al cantității e reziduuri de pesticide peste limita admisă. Este vorba despre agrișe, afine, caise, cireșe, mure, nectarine, pepene galben, prune sau struguri de masă.