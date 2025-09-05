România, în deficit de medici de familie. Ce spune dr. Cătălina Poiană, președinta CMR

În cadrul unei conferințe dedicată exclusiv medicinei de familie, dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, a precizat că, într-adevăr, în țara noastră există un deficit de medici de familie.

„Avem peste 1.500 de posturi vacante în medicina de familie la nivel național. În momentul de față, pe toți anii de rezidențiat – prima, a doua specialitate – în toate centrele universitare din țară, se află în pregătire doar aproximativ 2.300 de medici rezidenți pe specialitatea medicină de familie. Așadar, deficitul este, într-adevăr, dramatic” a declarat președinta CMR, în cadrul conferinței „Cum facem medicina de familie o specialitate atractivă pentru tinerii medici?”

În opinia medicului Cătălina Poiană este necesar ca numărul locurilor la Rezidențiat pentru medicina de familie să fie suplimentate.

„ Aceste cifre le-am discutat și în urmă cu câteva zile, la prima ședință de organizare a concursului de rezidențiat din acest an, când le-am prezentat conducerii Universităților de Medicină și Farmacie G6, precum și facultăților de medicină din universitățile comprehensive. Primul punct de la care trebuie plecat este creșterea numărului de locuri de pregătire în rezidențiat pentru specialitatea medicină de familie. Fac astfel un apel către toate instituțiile de învățământ superior să ia în considerare această nevoie urgentă, bineînțeles în măsura posibilităților și resurselor de pregătire disponibile ale fiecărei facultăți, respectiv universități” a mai spus președinta CMR, în cadrul aceleiași întâlniri oficiale.