România lansează Programul de prevenție anti-HIV în 2026. O singură pastilă poate preveni infectarea

Ministrul Sănătății a anunțat faptul că din prima parte a anului 2026, România va beneficia de Programul de prevenție anti-HV. Astfel, persoanele considerate la risc pot preveni infectarea cu virusul HIV prin administrarea, în scop preventiv, a unei singure pastile pe zi.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat faptul că prevenția rămâne cel mai important mijloc de luptă împotriva infecției HIV, iar Programul la care Ministerul Sănătății lucrează în prezent va fi pus în funcțiune de anul viitor

„Este o pastilă care se administrează o dată pe zi pentru o perioadă de trei zile

Citeşte întreaga ştire: Programul Național anti-SIDA va începe din 2026: „Este o pastilă care se administrează o dată pe zi pentru o perioadă de trei zile” a declarat Alexandru Rogobete, într-o intervenție recentă la Antena3.

Medicamentul reduce riscul de infecție „semnificativ, către 0 în 99% din situații. Este o pastilă care se administrează o dată pe zi pentru o perioadă de trei zile” a mai spus Rogobete, potrivit aceleiași surse.

Cine va putea primi tratamentul?

Deocamdată Programul de prevenție anti-HIV este în lucru, Ministerul Sănătății făcând demersuri pentru stabilirea persoanelor considerate la risc cărora li se poate administra pastila.

„Sunt o serie de factori care pot determina grupurile ţintă, nu o să intru acum în aceste detalii, care sunt, sigur, pur medicale, dar există anumite criterii şi, sigur, cu o informare, pe care o vom face în momentul în care se lansează programul, sper eu, în trimestrul I din anul viitor, în prima parte a anului; acolo vor fi toate detaliile medicale, tehnice, astfel încât oamenii să ştie că au acces, în primul rând, la această profilaxie pre-expunere” a mai menționat Alexandru Rogobete.

PrEP – Profilaxia Pre-expunere

Medicamentul care previne infecția HIV a fost descoperit în Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost elaborată și Profilaxia Pre-Expunere. Studiile au apărut încă din ani 90, dar primul medicament care poate preveni infecția HIV a fost aprobat de FDA abia în anul 2011.

Numele comercial al produsului este „Truvada” și conține două medicamente care sunt administrate persoanelor care trăiesc cu HIV. Este vorba despre antiviralele Tenofovir și Emtricitabină, considerate a fi o revoluție în tratamentul infecției și, folosite în combinație cu alte medicamente, fac ca virusul HIV să nu mai fie detectat în sânge.

„Sunt două combinații de medicamente anti HIV aprobate pentru a fi folosite ca PrEP – emtricitabină și tenofovir disoproxil fumarate, cunoscut ca Truvada sau sub alte denumiri generice și emtricitabină și tenofovir alafenamide (…) Pentru ca PrEP să funcționeze corespunzător, este imporant să iei pastilele în mod regulat, așa cum au fost prescrise de către medici” explică plaforma de informare InformatHIV.

În aceast an, la nivel mondial a fost aprobată și o injecție cu administrare semestrială ce are rolul de a preveni infecția HIV. Injecția funcționează pe aceleași principii cu cele ale pastilei PrEP și a fost descoperită inițial tot ca metodă de tratament.