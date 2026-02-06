România, locul doi în Europa la numărul de fumători VIDEO

Fumatul este principalul factor de risc în cazul multor afecțiuni, mai ales atunci când vine vorba despre bolile oncologice din sfera ORL. Deși organizează numeroase campanii anti-fumat, România ocupă un loc fruntaș în Uniunea Europeană din punct de vedere al numărului fumătorilor.

„România este pe locul 2 la numărul de fumători din UE. În celelalte state se fac eforturi pentru a scădea numărul persoanelor care fumează, dar la noi el a rămas constant. Deși există numeroase mesaje și campanii, fumatul este responsabil de apariția cancerlor de cap și de gât” atrage atenția lt. col. dr. Adrian Gabără, medic primar chirurgie oro-maxilo-facială Spitalul de Urgență Militar Central „Carol Davila” București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Nu doar renunțarea la fumat contează, ci și mersul la medic. Este important să mergem la medic pentru controale de rutină, iar datorită lor putem diagnostica mai devreme afecțiunile oncologice din sfera ORL.

„Prevenție poate să însemne și mers la medic. Chiar și medicul stomatolog poate identifica problemele de acest gen. Asta înseamnă un grad de educare astfel încât să mergi la medic” mai spune lt. col. dr. Adrian Gabără, medic primar chirurgie oro-maxilo-facială Spitalul de Urgență Militar Central „Carol Davila” București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.