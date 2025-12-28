România, peste media UE în privința pacienților cu arsuri

În ultimele zile s-a înregistrat un număr mare de pacienți cu arsuri, atrage atenția Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Oficialul subliniază că România este peste media Uniunii Europene în privința numărului pacienților cu arsuri.

„Această realitate arată cât de necesară este conştientizarea responsabilităţii individuale şi colective„, subliniază ministrul Sănătăţii.

Mai mult, Alexandru Rogobete atrage atenția cu privire la faptul că tratarea pacienților cu arsuri pune presiune pe sistemul medical din România.

„Aceste situaţii pun o presiune majoră asupra sistemului medical şi produc suferinţă profundă pacienţilor şi familiilor acestora” spune Rogobete.

„n acest context, el anunţă că cele două centre pentru arşi grav , de la Timişoara şi Târgu Mureş, sunt finalizate în proporţie de peste 90%.

”Începând de anul viitor, pacienţii cu arsuri grave vor putea fi trataţi aici, acasă, în condiţii moderne şi sigure. Însă responsabilitatea, prevenţia şi evitarea acestor situaţii rămân vitale, pentru ca sistemul să poată face faţă numărului mare de pacienţi şi pentru a proteja vieţi”, conchide Alexandru Rogobete.