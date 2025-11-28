Spre deosebire de alte state ale Uniunii Europene, România se situează pe primele locuri în ceea ce privește numărul absolvenților de Stomatologie. Practic, România este statul european cu cei mai mulți absolvenți de Stomatologie.

Despre acest subiect a vorbit la Medika TV, prof. univ. dr. Mihai Juncar, chirurg maxilo-facial, clinica MaxiloMED, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

România, statul european cu cei mai mulți absolvenți de Stomatologie

Datele statistice arată că în țara noastră sunt 9,9 absolvenți de Stomatologie la 100.000 de locuitori, spun specialiștii în domeniu.

„În principiu noi suntem, cel puțin la nivelul UE, stăm bine. Avem cel mai mare număr de absolvenți raportat la locuitori. Aveam 9,9 absolvenți la 100 mii de locutori, în 2022” a explicat prof. univ. dr. Mihai Juncar, chirurg maxilo-facial, clinica MaxiloMED, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Câți profesează, de fapt

Numărul mare de absolvenți nu este însă același cu cel al medicilor stomatologi care își încep cariera. Spre deosebire de absolvenții Facultății de Medicină, absolvenții Facultății de Stomatologie au drept de liberă practică la finalizarea studiilor. Nu toți aleg însă să profeseze în cabinete sau clinici stomatologice.

„Cu alte cuvinte, noi avem un număr mare de absolvenți de medicină dentară care în fiecare an intră sau ar trebui să intre în activitate” mai spune prof. univ. dr. Mihai Juncar, chirurg maxilo-facial, clinica MaxiloMED, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.