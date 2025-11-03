S-a împușcat în cap în timpul unui live pe Facebook, medicii luptă să-l salveze

Un bărbat din județul Neamț a ajuns în stare gravă la spital, din cauza unui accident stupid. În timp ce făcea un live pe Facebook, bărbatul s-a împușcat în cap. Acum se află sub supraveghere la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, iar medicii fac eforturi pentru a-l salva.

Bărbatul a fost preluat de o ambulanță SMURD și transportat la Spitalul Municipal de Urgență din Roman, notează Monitorul de Roman. „Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului. A fost stabilizat și trimis la Iași pentru îngrijiri de specialitate” potrivit publicației.

În prezent, el a fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde primește îngrijirile medicale necesare. Medicii fac eforturi pentru a-i salva viața. În acest caz a fost deschisă și o anchetă.