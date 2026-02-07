Să înțelegem adolescența. Psihologul Yolanda Crețescu: „Toate transformările sunt normale”

Adolescența este o perioadă considerată dificilă prin prisma schimbărilor comportamentale, dar și fizice, pe care adolescenții le traversează. Chiar dacă par greu de înțeles de adulții din jurul lor, felul în care se manifestă adolescenții pe parcursul acestei tranziții este considerat normal de către psihologi.

„Este o perioadă normală de dezvoltare și este specifică furtuna adolescenței. Este o normalitate să fie o furtună” spune Yolanda Crețescu, psiholog clinician și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Pentru a fi cât mai bine înțeleși pentru a fi ajutați să traverseze cu bine această perioadă de tranziție, adolescenții au nevoie de sprijinul părinților. Psihologii susțin că rolul tatălui în adolescență este foarte important.

„Este o furtună sistemică pentru că toți din familia adolescentului vor trăi această schimbare. Depinde cum se raportează mama și tatăl la adolescentului. E important să înțelegem rolul tatălui pentru că așa cum se va uita tatăl la preadolescent, el va pleca în lume cu aceste ingrediente. Și atunci trecerea aceasta de la siguranța mamei, la impactul pe care tatăl îl are este important” mai spune Yolanda Crețescu, psiholog clinician și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.