Sănătate curată cât ai spune ștevie. Iată beneficiile acestei plante

Ștevia este o plantă verde de primăvară foarte apreciată în bucătăria tradițională din România, dar și un aliment cu numeroase beneficii pentru sănătate. Spre deosebire de stevia, îndulcitorul natural extras dintr-o altă plantă tropicală, ștevia este planta cu frunze acrișoare folosită frecvent în ciorbe, mâncăruri sau plăcinte.

Unul dintre cele mai importante beneficii ale șteviei este conținutul ridicat de vitamine și minerale. Frunzele sale sunt bogate în vitamina C, vitamina A și vitamine din complexul B, elemente esențiale pentru susținerea sistemului imunitar, menținerea sănătății pielii și buna funcționare a organismului. În același timp, ștevia conține minerale importante precum fierul, magneziul și potasiul, care contribuie la menținerea energiei și la funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos.

Ștevia este cunoscută și pentru efectele sale benefice asupra digestiei. Datorită conținutului de fibre și compuși naturali, această plantă stimulează tranzitul intestinal și ajută la o digestie mai ușoară. Consumul de ștevie poate contribui la reducerea senzației de balonare și la menținerea sănătății tractului digestiv. În plus, gustul său ușor acrișor stimulează secreția sucurilor gastrice, ceea ce poate îmbunătăți procesul de digestie.

Un alt avantaj al consumului de ștevie este aportul de antioxidanți. Acești compuși ajută la combaterea radicalilor liberi din organism, substanțe care pot contribui la îmbătrânirea prematură a celulelor și la apariția unor boli cronice. Prin includerea șteviei în alimentație, organismul primește un sprijin natural în protejarea celulelor și în menținerea unui echilibru sănătos.

Ștevia este de asemenea apreciată pentru conținutul său de fier, ceea ce o face utilă în prevenirea sau combaterea stărilor de oboseală asociate cu deficitul acestui mineral. În special primăvara, când organismul poate resimți lipsa vitaminelor după sezonul rece, consumul de verdețuri precum ștevia poate ajuta la revitalizarea organismului.

Un alt aspect important este faptul că ștevia are un conținut caloric redus. Din acest motiv, poate fi inclusă cu ușurință în dietele echilibrate sau în regimurile alimentare destinate menținerii greutății corporale. Fiind o plantă ușoară și hrănitoare, ea oferă nutrienți importanți fără a aduce un aport mare de calorii.

Pe lângă beneficiile pentru sănătate, ștevia are și un rol important în alimentația tradițională. Este folosită în preparate precum mâncarea de ștevie, ciorbele de primăvară sau plăcintele cu verdețuri, oferind un gust plăcut și o aromă specifică. Consumată proaspătă sau gătită, această plantă reprezintă o sursă naturală de nutrienți și un exemplu de aliment simplu, dar valoros.