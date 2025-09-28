Sănătate garantată de natură: Afinele și protecția oferită vaselor de sânge

Tot mai multe studii leagă finele de vasele de sânge. Aceste fructe extrem de aromate și prietenoase cu organismul nostru pare că joacă un rol fundamental în sănătatea sistemului circulator.

Secretul stă în pigmentul care conferă culoarea violet afinelor. Denumit antocinaină, acest pigment are rolul de a reduce inflamația asupra vaselor de sânge, prevenind practic apariția accidentului vascular cerebral sau împiedicând formarea plăcilor de aterom.

Pigmentul este metabolizat în ficatul nostru și la nivelul intestinelor. Procesul durează între 6 și până la 24 de ore, după ce-am mâncat 100 de grame de afine. Datele arată că afinele funcționează practic ca un probiotic natural. Specialișii recomandă consumul zilnic al acestor fructe, tocmai datorită beneficilor pe care le au.

Mai mult decât atât, afinele sunt ideale și pentru meniul persoanelor cu diabet, având un indice glicemic foarte redus. Diabetologii susțin că ele pot fi incluse în regimul alimentar al persoanelor care au diabet sau prediabet. De asemenea, afinele pot fi considerate un desert delicios și pentru cei care doresc să țină cură de slăbire.

O idee excelentă de mic dejun sănătos cu afine este să amestecați fructele cu fulgi de ovăz, iaurt degresat sau lapte degresat. Rezultatul este un preparat delicios încărcat de nutrienți, vitamine și minerale care vă vor ajuta să faceți față tuturor provocărilor de peste zi.