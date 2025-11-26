Scandal de corupție la Spitalul Județean Satu Mare. Șpăgi de mii de euro pentru medici și asistente

Numele mai multor medici și asistente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare apar într-o anchetă ce vizează fapte de corupție.

Cadrele mediale sunt acuzate că primeau șpagă pentru a elibera documente medicale necesare obținerii indemnizațiilor de handicap și pe baza cărora cei de la care au cerut mita puteau fi angajate ca asistenți personali.

Tot ce se cunoaște despre această anchetă este că au fost efectuate 19 percheziții domiciliare, iar un bărbat de 60 de ani a fost reținut pentru trafic de influență.

„În acest scop, funcţionari publici cu statut special, medici şi asistente din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, pretinzând şi primind sume de bani în vederea emiterii unor referate medicale necesare obţinerii în mod nelegal a pensiei de handicap, prin atribuirea unui diagnostic care necesită supraveghere şi îngrijire permanentă din partea altei persoane” notează News.ro, citând surse judiciare.