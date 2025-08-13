 Scandal la Centrul de Arși al Spitalului Floreasca. Ce se va întâmpla cu unitatea medicală?

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a precizat faptul că Centrul de Arși al Spitalului Floreasca nu se va închide, dar va fi retrogradat. Unitatea medicală va avea mai puține paturi pentru arși și va putea trata doar cazurile mai puțin grave.

Ministrul a adăugat faptul că Centru de Arși al Spitalului Floreasca nu corespunde normelor în vigoare.

„ Centrul de Arși se reduce de la 6 boxe, cât are acum, 6 paturi pentru pacienți critici, la 4 paturi pentru pacienți critici. Și în loc de Centru, devine Unitate Funcțională de Arși. Automat, va trata pacienți cu arsuri cu un grad mai mic, iar pacienții cu arsuri pe o suprafață mai extinsă vor fi transferați în spitalele din Europa, până când va fi dat în folosință Centrul de la Timișoara” susține Alexandru Rogobete.

Totdată, Alexandru Rogobete a precizat recent că va face o sesizare la Parchet în legătură cu situația revoltătoare de la Centrul de Arși al Spitalului Floreasca.

„ Este revoltător, motiv pentru care am semnat şi mâine va pleca spre Parchet întreg raportul, pentru că ceea ce se regăseşte în acel raport depăşeşte cu mult competenţa administrativă a ministerului, pentru că sunt din punctul meu de vedere (…) situaţii care intră în zona penalului. (…) Corpul de control al DSP Bucureşti, care a efectuat controlul săptămâna trecută, a evidenţiat că ceea ce apare în memoriul tehnic semnat de fostul manager de la spital nu corespunde cu ceea ce se află în teren. DSP a dat copy-paste memoriului tehnic venit de la spital fără să verifice fiecare punct şi fiecare criteriu conform normativului din ordinul de ministru” a spus ministrul Sănătății, anterior, pentru Euronews România.

Oficialul a mai declarat faptul că unitatea medicală nu ar fi trebuit autorizată.