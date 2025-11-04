Scapă de burnout prin forțe proprii. Specialiștii ne învață cum putem acționa

Burnout-ul este o realitate tot mai prezentă în viața profesională a românilor. Din fericire, există anumite trucuri pe care le putem pune în practică și care ne-ar putea ajuta să-i facem față.

„Prevenția înseamnă să ne știm structura de personalitate și factorii predispozanți spre stres și burnout, pentru a putea negocia mecanisme și comportamente sănătoase pentru noi. Dacă vorbim despre profesii pe care ni le-am ales din vocație pompieri, polițist, judecător sau medic să ne asumăm riscul de stres și cantitatea de stres care derivă din natura profesiei și practic, în momentul în care vrem să ne facem meseria pe care ne-am ales-o din vocație bine, înseamnă să avem grijă de noi și asta înseamnă să ne stabilim limite„ susține psihologul Jeni Chiriac, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, difuzată la Medika TV.

De asemenea, putem să punem limită sarcinilor dificile care ne suprasolicită și care ne dau viața peste cap.

„O anumită limită înseamnă să nu mă uit peste mesaje de la ora 7 seara până a doua zi dimineață, la ora 4 când mă trezesc sau …Dacă sunt medic de gardă sau medic cu pacinți internați trebuie să avem încredere în colegul pe care l-am lăsat în tură și să-mi acord pauza de care am nevoie” mai spune psihologul Jeni Chiriac.

Totodată, specialiștii ne recomandă să facem exerciții de mișcare, atunci când simțim că suntem cuprinși de epuizare sau burnout.

„O pauză de zece minute în timpul activităților profesionale se dovedește a fi la fel de benefică. „Dacă practic relaxare, deconectare, preț de 10 minute e tot ce contează. Sunt acele 10 minute ale noastre, pentru noi” mai spune Jeni Chiriac.