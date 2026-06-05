Scrisori de mulțumire pentru donatorii de sânge, citite în direct la Medika TV, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge VIDEO

Ediția din această săptămână a emisiunii „Doza de Prevenție” a fost una încărcată de emoție. Pentru că săptămâna viitoare este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, Medika TV a prezentat telespectatorilor o parte din mesajele pacienților care le-au mulțumit donatorilor de sânge pentru că le-au salvat viețile.

„Avem pacienți care ne-au făcut un desen, sunt mici, dar își doresc să ne cunoască. Este un dese din partea unui copil internat la București. Fiecare a gândit în felul său să mulțumească oamenilor care au venit la donare”, susține dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzii Sanguine București, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Cel mai emoționat mesaj a fost transmis însă de un pacient a cărui viață depinde de donatorii de sânge. Respectivul pacient a fost diagnosticat cu o boală hematologică, iar parte a tratamentului său sunt transfuziile sanguine pentru tot restul vieții.

„Avem un mesaj din partea unui pacient care are o boală hematologică și are nevoie de sânge la fiecare 3 săptămâni pentru tot restul vieții sale. Un alt aspect important este faptul că acest pacient a avut până cum 1500 de înțepături. Deci a primit cel puțin 1500 de componente sanguine pe perioada vieții”, a mai spus dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzii Sanguine București, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.