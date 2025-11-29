Se extinde rețeaua de centre de expertiză pentru bolile rare

Ministerul Sănătății a decis să extindă rețeaua centrelor de expertiză pentru bolile rare, incluzând pe listă alte trei unități medicale. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Cele trei centre vor funcționa în cadrul:

Spitalului Clinic de Urgență București – CEBR pentru bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut și bolile vasculare rare

Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”, București – CEBR pentru urologie

Spitalului Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei, Constanța – CEBR pentru bolile musculo-scheletare autoimune și autoinflamatorii

„ Aducem astfel rețeaua CEBR la 50 de centre funcționale, o infrastructură care începe să ofere predictibilitatea necesară pentru pacienții care, de multe ori, au trecut prin trasee medicale complicate, cu puține răspunsuri și multe bariere. Susțin această rețea nu doar prin deschiderea de centre noi, ci și prin asigurarea accesului la tratamente moderne. Luna aceasta am introdus molecule esențiale pentru pacienții cu boli rare și patologii severe, confirmând că recuperăm decalaje vechi și transformăm recomandările în soluții reale” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.