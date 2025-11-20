Șeful CNAS despre bugetul sănătății: Şeful CNAS: Ca să încheiem anul fără datorii, mai e nevoie de 3 miliarde de lei

Invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a explicat cum arată bugetul sănătății pentru acest final de an.

„Am început anul cu 75 de miliarde (buget – n.r.), am ajuns astăzi la 80 de miliarde şi ca să îl încheiem la 31 decembrie fără datorii mai e nevoie de 3 miliarde de lei, pe total bunuri şi servicii, adică pe asistenţă medicală pe zona de spitale şi pe zona de medicamente, dispozitive medicale” a precizat Horațiu Moldovan.

Şeful CNAS a subliniat că măsurile din primul pachet fiscal-bugetar, care au ”inversat balanţa între plătitor şi neplătitor”, deşi nepopulare, au avut efecte benefice (…) A fost o măsură nepopulară pe care Guvernul şi-a asumat-o, dar dacă nu se întâmpla lucrul acesta Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se prăbuşea în luna septembrie„.

