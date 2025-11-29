Sezonul de gripă, abia la început. Ce spune medicul Adrian Marinescu

Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, susține faptul că sezonul de gripă se află la început în România și nu a ajuns la punctul său maxim. Vestea bună este că numărul cazurilor de COVID-19 este scăzut.

„Nu este o situaţie grea, cel puţin în ceea ce priveşte sezonul de gripă, adică e departe de a avea intensitatea maximă. Îmi aduc aminte din alţi ani că undeva în final de an şi mai ales în ianuarie au fost mai multe cazuri. De asemenea, sezonul de gripă se încheie de obicei în primăvară, deci e loc să fie probleme mai mari de acum încolo” a explicat dr. Adrian Marinescu.

El a subliniat că numărul cazurilor de COVID a scăzut, însă virusul încă există.

„Legat de COVID, lucrurile s-au liniştit destul de mult, dar am mai avut ceva mişcări, practic cu nişte episoade mai intense care acum s-au liniştit, dar mai sunt cazuri, chiar dacă sunt rare”, a adăugat Adrian Marinescu.