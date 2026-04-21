Sindicaliștii SANITAS, întâlnire cu Avocatul Poporului. Ce revendicări solicită

Federația SANITAS cere Avocatului Poporului să sprijine inițiativa sindicaliștilor prin care se solicită ca întregul sistem public de sănătate să fie exceptat de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal.

„Federaţia Sanitas continuă demersurile pentru ca ÎNTREG sistemul public de sănătate să fie exceptat de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Un semnal pozitiv vine astăzi, 21 aprilie, din partea Avocatului Poporului, doamna Renate Weber, care s-a întâlnit cu reprezentanţii Federaţiei SANITAS şi a promis sprijin pentru modificarea O.U.G. nr. 7/2026” potrivit sindicaliștilor.

Sindicaliștii arată că actualele prevederi aflate în vigoare reprezintă doar o jumătate de măsură.

„De aceeaşi reglementare ar trebui să beneficieze toate celelalte categorii de unităţi. Toţi salariaţii din sistemul sanitar trebuie trataţi echitabil. Mai mult, în dialogul cu Avocatul Poporului, reprezentanţii Federaţiei Sanitas au adus argumente privind posibila neconstituţionalitate a unor prevederi din OUG 7/2026, care riscă să destabilizeze sistemul de sănătate” potrivit Sanitas.