„Smile-2” proiect al Primăriei Capitalei dedicat elevilor cu probleme dentare

În cadrul Consiliului General al Bucureștiului a fost aprobată implementarea proiectului „Smile-2”, potrivit căruia 1000 de elevi din București vor beneficia de sprijin financiar pentru montarea aparatelor ortodontice.

Potrivit Primăriei Municipiului București, acest proiect va începe de luna viitoare și se va desfășura până în decembrie 2026. Astfel, elevii vor putea beneficia de până la 5000 de lei pentru aparatele ortodontice. Suma va fi decontată cabinetelor stomatologice specializate în servicii de ortodonție, afiliate în cadrul acestui proiect.

Regulamentul pentru implementarea acestui proiect va fi realizat de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, după 30 de zile de la intrarea în vigoare în vigoare a hotărârii. Fondurile vor fi acordate din bugetul Primăriei Municipiului București.

Categorii: Maratoanele Medika TV
Tags: , ,
