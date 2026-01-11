Sofia Vicoveanca, internată la spital. Artista ar fi suferit un infarct

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară a fost internată la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

Se pare că artista ar fi suferit un infarct în timpul nopții, potrivit Monitorulsv.ro.

Sofia Vicoveanca a fost preluată de un echipaj medical și transportată la cel mai mare spital din județul Suceava, Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

Medicul Tiberius Brădățan, purătorul de cuvânt al unității medicale, a declarat pentru sursa citată faptul că Sofia Vicoveanca este în stare stabilă.

În vârstă de 84 de ani, Sofia Vicoveanca are o carieră muzicală de peste 60 de ani. Ea s-a născut la Cernăuți (astăzi Ucraina) și a fost deportată împreună cu mama sa, după ce Bucovina de Nord a fost anexată de Uniunea Sovietică. Tatăl său a fost însă luat prizonier.

Mai târziu s-a stabilit în Vicovu de Jos, județul Suceava, de aici preluându-și numele de scenă „Vicoveanca”.