Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București are nevoie de asistenți medicali

Activitatea pe care o desfășoară medicii Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București este intensă, dar provocatoare. Reprezentații unității medicale susțin faptul că ceea ce-și doresc cel mai mult este să poată angaja asistenți medical și personal auxiliar.

„Provocările sunt multe. În primul rând să acorzi siguranță pacienților internați în spital. Asta implică fonduri multe, materiale sanitare, medicamente, forță umană. Din păcate în ultima perioadă este în scădere. Asigurarea salariilor care se realizează din veniturile realizate cu Casa de Asigurări” susține dr. Mariana Enescu, managerul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Unitatea medicală își dorește însă să aibă posibilitatea de a angaja mai mulți asistenți medicali.

„În spitalul nostru, din punct de vedere al medicilor, stăm bine. Anul trecut și acum doi ani am trimis memornadumuri pentru deblocarea posturilor. Iar cele de medici au fost aprobate în totalitate. Ne-au repartizat 32 de posturi, toate scoase la concurs în ultimi doi ani. Cea mai mare pondere ca lipsă de personal este la asistenții medicali și la personalul auxiliar. Acolo ni s-au deblocat foarte puțin posturi. Dintr-un necesar de 92 de posturi de asistente, s-au deblocat doar 46” mai spune dr. Mariana Enescu, managerul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

