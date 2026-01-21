Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara a încadrat 42 de medici rezidenți

42 de rezidenți au început, în aceste zile, pregătirea medicală în specializările pneumologie, boli infecțioase, radiologie și epidemiologie. Mai bine de jumătate dintre ei au ales să rămână în cadrul Spitalului Victor Babeș. Ceilalți vor face stagiile de pregătire la Spitalul Municipal Timișoara și la Spitalul Județean Timișoara.

În cele două Secții de Pneumologie din Spitalul Victor Babeș vor învață și se vor formă 12 rezidenți. Alți 11 vor desluși patologia infecțioasă, iar 4 dintre rezidenții de radiologie s-au alăturat celui mai important hub-ul imagistic din vestul țării, Laboratorul de Imagistică din cadrul Spitalului Victor Babeș.

„Spitalul Victor Babeș este unitatea sanitară care se află în prima linie a patologiei respiratorii și infecțioase, un spital care tratează cazuri complexe, care a gestionat situații limita și care continuă să fie una dintre cele mai căutate unități sanitare pentru pregătirea medicilor rezidenți. Și asta pentru că nu privim rezidentiatul doar că pe o etapă obligatorie în carieră unui medicinist. Rezidentiatul este momentul în care teoria se transformă în practică, în care înveți să iei decizii rapide și, până la urmă, înveți să ai o responsabilitate directă față de pacienți. Avem echipe de medici extrem de bine pregătiți și, de aceea, alegerea locului în care îți faci rezidentiatul contează foarte mult”, spune prof. dr. Cristian Oancea, manager Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.