Spitalul Județean Buzău, locul unde a murit doctorița Ștefania Szabo, are din nou probleme

Într-un interviu acordat jurnalistei Medika TV, Eugenia Foarfecă, managerul Spitalului Județean de Urgență din Buzău a vorbit despre problemele pe care le întâmpină unitatea medicală.

„În continuare avem situaţii în care pe anumite specialităţi se lucrează pe 6-7 gărzi efectuate de către un medic. 2 luni le petrece în spital” recunoaște Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean de Urgență din Buzău.

Reamintim că în octombrie 2025, managerul medical al spitalului, medicul chirurg Ștefania Szabo a murit în timpul gărzii. În acest caz a fost deschisă o anchetă penală, al cărei parcurs este încă în desfășurare.

Primele date arată că medicul și-ar fi pierdut viața din cauza epuizării la locul de muncă, fiind nevoită să facă prea multe gărzi.

Spitalul Județean din Buzău, cea mai mare unitate medicală din județ, se confruntă cu un deficit de medici. Puteți citi integral interviul realizat de Eugenia Foarfecă pentru News.ro, aici.