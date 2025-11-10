Spitalul Județean Craiova, obligat la plata unor despăgubiri de 300 mii de euro din cauza unei erori medicale

FacebookEmailWhatsApp

 

Spitalul Județean de Urgență din Craiova a fost obligat de instanță la plata unor despăgubiri de 300 mii de euro unei familii, după ce o fetiță a fost infectată cu bacteria E.coli. Judecătorii au demonstrat că totul s-a întâmplat din cauza unei erori comisă de o asistentă. În urma infectării, fetița a rămas cu sechele pe viață.

Născută în 2018 la Materitatea spitalului din Craiova, fetița s-a confruntat cu probleme medicale la câteva zile de la momentul nașterii. A fost supusă unei intervenții chirurgicale, iar post operator o asistentă i-a făcut o perfuzie greșită. La două zile fetița a fost și infectată cu o bacterie în aceeași unitate medicală. În urma evenimentelor, fetița a rămas cu sechele, notează Digi24.

Familia a dat Spitalul Județean de Urgență Craiova în Judecată reușind să obțină despăgubiri de peste 300 mii de euro. Deși unitatea medicală a contestat soluția dată în primă instanță, Înalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde s-a judecat recursul, a menținut hotărârea judecătorilor din Craiova.

Categorii: Exclusiv
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Supă de varză pentru slăbit – gustoasă, hrănitoare și ușor de preparat
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro