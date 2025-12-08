Spitalul Județean de Urgență Timișoara, centru de 30 milioane de lei pentru tratamentul AVC

În cadrul Spitalului Județean de Urgență din Timișoara va funcționa un centru dedicat pacienților cu AVC. Medicul care va acorda asistență medicală aici vine tocmai din Franța.

Valoarea acestei investiții este de 30 milioane de lei. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziția de echipamente de ultimă generație.

„Astăzi am primit informaţia conform căreia am obţinut finanţarea pentru un nou proiect, un centru pentru pacienţii cu AVC, echipamente de aproximativ de 30 de milioane de lei, care înseamnă un angiograf biplan pentru a face neuroradiologie intervenţională la Spitalul Judeţean şi este ultimul pas înainte de a-l aduce la Timişoara pe Cristi Mihalea, un doctor care face aceste proceduri la Paris. Este un român care de 15 ani operează la Paris şi care, din când în când, cu aparatura care există la Spitalul Judeţean, vine şi face intervenţii” susține Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Fondurile sunt nerambursabile și provin din Programul Operațional Sănătate.

”Este un proiect finanţat din Programul Operaţional Sănătate, fonduri europene nerambursabile, practic se creează un Centru de excelenţă pentru trombectomii, pentru radiologia intervenţională, pentru pacienţii cu AVC, iar achiziţia unor echipamente performante, de exemplu angiograful biplan, dar şi alte echipamente specifice, va face posibil ca într-un termen foarte scurt, pacienţii care sufleră un AVC să poată fi recuperaţi şi integraţi mai rapid în societate, pentru că aceste tratamente moderne de trombectomie şi de tromboliză, care sunt specifice acestor tipuri de pacienţi, salvează mii de vieţi anual pentru că timpul de răspuns este foarte rapid”, a explicat Rogobete.