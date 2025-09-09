Spitalul Județean Oradea, al patrulea din țară care utilizează chirurgia robotică da Vinci X

Roboții chirurgicali da Vinci X vor fi utilizați de acum și la Spitalul Județean din Oradea. Este a patra unitate medicală din țară care folosește acest tip de tehnologie.

Pentru medii care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Județean Oradea, robotul chirurgical da Vinci X aduce multiple avantaje în ceea ce privește desfășurarea activității.

„Chirurgia robotică prin sistemul da Vinci redefineşte standardele de precizie în urologia oncologică, sporeşte acurateţea exciziei tumorale şi îmbunătăţeşte recuperarea post-operatorie. Însă, pentru a servi cu adevărat pacienţii, trebuie integrată în echipe de înaltă expertiză care înţeleg pe deplin potenţialul” a precizat dr. Bogdan Feciche, medic primar urolog, la Spitalul Județean Oradea, potrivit news.ro.

La rândul său, Dr. Dan Dejeu, Şef Secţie Chirurgie Generală, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea remarcă faptul că acest program ridică standardele locale.

”Adoptarea chirurgiei robotice în spitalul nostru nu este doar un salt tehnologic – este o investiţie pe termen lung în oamenii din judeţul Bihor. Acest program ridică standardele locale şi deschide calea către un acces mai larg la inovaţie în sistemul public de sănătate”, a afirmat Dr. Dan Dejeu.