Spitalul Municipal Câmpina suspendă internările din cauza lipsei apei potabile

Problemele legate de furnizarea apei potabile în orașul Câmpina au determinat reprezentații spitalului din localitate să suspende internările. Unitatea medicală nu poate steriliza instrumentarul chirurgical și nici biberoanele pentru bebeluși.

Sterilizarea instrumentarului folosit în sălile de operație, ca și biberoanele nou născuților, se realizează la Ploiești.

„Pacienţii care se prezintă şi solicită internare, dar pot fi amânaţi câteva zile, vor fi sfătuiţi să revină. Cei care au nevoie de asistenţă medicală imediată, incluzând spitalizarea, vor fi îndrumaţi către Ploieşti, având suportul colegilor noştri de la Spitalul Judeţean şi de la Pediatrie şi suportul Ambulanţei şi a DSP-ului. Noi ne ocupăm de pacienţii internaţi în continuare şi o să internăm doar urgenţele mari, problema de fapt fiind lipsa posibilităţii noastre de a asigura sterilizarea echipamentelor chirurgicale în primă linie şi a celor de pediatrie, biberoane, în volumul unei munci curente. Pentru pacienţii internaţi şi pentru eventuale urgenţe, şi această categorie de materiale vor fi sterilizate în două tranşe pe zi, tot la Ploieşti” declarat, pentru News.ro, Călin Tiu, directorul medical al Spitalului Municipal Câmpina.

În spital mai sunt în prezent aproximativ 80 de pacienţi internaţi, iar în zilele următoare unii dintre aceştia vor fi externaţi.