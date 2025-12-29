Stadiul proiectelor PNRR finanțate prin Ministerul Sănătății: 4,45 miliarde de lei investiți în proiecte fezabile 

Ministerul Sănătății a plătit până acum peste 68% din fondurile PNRR destinate Sănătății. Exprimat în bani acest procent arată că este vorba despre suma de 4,45 miliarde de lei, conform unei analize făcută de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

„Implementarea proiectelor din PNRR şi accelerarea mecanismelor de plată şi de susţinere a beneficiarilor au fost o prioritate clară pentru mine încă din prima zi în care am preluat portofoliul de ministru al Sănătăţii. Astăzi s-au încheiat ultimele plăţi pentru anul 2025, iar datele arată clar că direcţia este una corectă. Rezultatele vin dintr-o mobilizare fără precedent, realizată împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătăţii şi într-o colaborare constantă şi onestă cu beneficiarii proiectelor. Am accelerat plăţile, am redus blocajele şi am lucrat pentru ca investiţiile să fie implementate corect, în termene şi cu riscuri cât mai mici!”ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete prezintă evoluţia plăţilor PNRR – Sănătate: 2023: 108 milioane lei, 2024: 1,1 miliarde lei, 2025 – Semestrul I: 735 milioane lei, 2025 – Semestrul II: 2,5 miliarde lei ”Doar în a doua parte a anului 2025 plăţile au crescut cu aproximativ 240%, un ritm care arată clar capacitatea de mobilizare şi maturizarea mecanismelor de plată. În total, Ministerul Sănătăţii a plătit 4,45 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 68.7% din bugetul total alocat Sănătăţii prin PNRR. Sunt investiţii reale, vizibile şi incontestabile, care schimbă concret sistemul de sănătate”, subliniază Rogobete.