Stadiul spitalelor regionale explicat de Alexandru Rafila, ministrul Sănătății

Cele trei spitale regionale din Cluj, Craiova și Iași au intrat în linie dreaptă în ceea ce privește etapele de proiectare și de amenajare a terenului. Urmează, după încheierea licitațiilor publice, semnarea contractelor pentru începerea lucrărilor de construcție.

„Pentru cele drei spitale regionale – Cluj, Craiova şi Iaşi – am făcut licitaţiile pentru pentru proiectare. Proiectarea a durat un an şi s-a terminat. Am făcul licitaţii pentru amenajarea terenului, care nu e o glumă. De exemplu, la Iaşi am avut 500 de mii de metri cubi de escavat, jumătate de milion de metri cubi, întărirea perimetrului, utilităţi, deviere. Deci, complicat. S-au terminat şi astea”, a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, prezentată de jurnalistul Sebastian Zachmann și difuzată de postul Prima TV.

În momentul de față, cel mai avansat ca stadiu în ceea ce privește documentația se află spitalul din Craiova, acolo unde sunt așteptate rezultatele unor contestații.

„Culmea, Craiova era ultimul şi a ajuns primul. Şi cred că acolo a fost o implicare directă a autorităţii locale care doreşte… E doamna primar şi nu pentru că e colegă de partid cu mine, dar este o realitate, îşi doreşti să ofere cetăţenilor un astfel de stabiliment medical. Aşteptăm finalizarea unor contestaţii şi procese la ea şi sper că, până la sfârşitul lunii iunie sau sfârşiul lunii iulie, finalizăm şi chestiunea asta, contestaţia şi începem să semnăm contractul” a adăugat Alexandru Rafila.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat faptul că investițiile care s-au realizat cu bani europeni, printre care se numără și cele 3 spitale regionale, începute în perioada de programare (2014-2020) vor continua și în perioada 2021-2027.