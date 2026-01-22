Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026 – 2030, în dezbatere publică

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026-2030. Această strategie asigură digitalizarea sistemului.

„Digitalizarea în sănătate nu mai este o promisiune şi nici un proiect izolat. Devine, clar şi asumat, politică de sistem. Punem în consultare publică Strategia Naţională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030 şi spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale şi cum integrăm tehnologia în modul real de funcţionare al sistemului sanitar” precizează Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Potrivit lui Rogobete, se construieşte un mediu digital în care datele medicale nu mai sunt fragmentate, ci circulă sigur şi controlat între spitale, ambulatoriu, medicina de familie şi urgenţă.

”Facem funcţional dosarul electronic de sănătate, astfel încât informaţiile medicale să fie disponibile profesioniştilor, nu pe hârtii plimbate între instituţii. Stabilim interoperabilitatea ca regulă, nu ca excepţie: aceleaşi standarde, aceleaşi date, pentru întregul sistem public. Investim în competenţe digitale pentru personalul medical, astfel încât tehnologia să fie folosită zilnic, nu doar bifată în proiecte”, a mai transmis ministrul.