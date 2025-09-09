STUDIU: Posibilele riscuri pentru viitoarele mame dacă efectuează tomografii înainte de sarcină

Un studiu efectuat în Canada arată faptul că femeile care au beneficiat de tomografii computerizate înainte de a deveni mame prezintă risc de pierdere a sarcinii sau ca viitorul bebeluș să dezvolte malformații congenitale.

Studiul s-a bazat pe analiza tomografiilor efectuate în Ontariu, Canada, între 1992 și 2023. Astfel, din cele 5,1 milioane de sarcini înregistrate în această zonă în perioada de timp amintită mai sus, peste 680 de mii au fost ale unor femei expuse la radiațiile emise de tomografiile computerizate, cu o lună sau mai mult înainte de a deveni mame.

Astfel, rata sarcinilor pierdute sau a cazurilor în care copiii au fost aduși pe lume morți a fost de 117 la 1000 de sarcini.

Oamenii de știință au descoperit astfel că riscul pierderii sarcinii a fost cu 8% mai mare pentru o tomografie anterioară, cu 14% mai mare în cazul a două tomografii și cu 19% mai mare în cazul efectuării a trei sau mai multe scanări.

Datele au arătat că pentru malformațiile congenitale, cazurile au fost de 62 la 1000 de copii în cazul femeilor fără tomografii, și 84 la 1000 de copii pentru femeile care au efectuat o tomografie computerizată anterioară.

Totuși cercetării susțin că este vorba despre riscuri și că nu se poate dovedi că scanările CT au provocat efectiv pierderea sarcinilor sau apariția malformațiilor congenitale.

Tomografia computerizată folosește radiații ionizante, dar într-o cantitate mult mai mare decât cea a unei radiografii obișnuite.

Categorii: Maratoanele Medika TV
Tags: , ,
