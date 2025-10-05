STUDIU: Protecția reală pe care o oferă vaccinul anti-HPV

Vaccinurile împotriva virusului papiloma uman (HPV) rămân extrem de eficiente chiar și la 17 ani de la introducerea lor, oferind nu doar protecție individuală, ci și imunitate colectivă la nivel populațional. Concluzia aparține unui studiu realizat de Colegiul de Medicină Albert Einstein din Statele Unite, publicat în revista JAMA Pediatrics, citat de agenția EFE.

Cercetarea confirmă că vaccinarea HPV, care previne cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală din lume – principala cauză a cancerului de col uterin și a altor tipuri de cancer genital, la cap și la gât – este extrem de eficientă inclusiv în protejarea persoanelor nevaccinate.

„Vaccinurile funcționează foarte bine în practică, chiar și în rândul femeilor cu risc crescut de infecție care nu au primit toate dozele”, a explicat autoarea principală a studiului, Jessica Kahn. Aceasta a subliniat că există „dovezi clare ale imunității colective”, ceea ce înseamnă că, atunci când sunt vaccinate suficiente persoane, transmiterea virusului este redusă și persoanele nevaccinate sunt protejate indirect.

Studiul a inclus 2.335 de adolescente și tinere femei cu vârste între 13 și 26 de ani din SUA, urmărite între 2006 – anul anterior lansării primului vaccin HPV – și 2023. Majoritatea participantelor prezentau factori de risc crescuți pentru infecție: 79% au avut doi sau mai mulți parteneri sexuali, iar 51% aveau antecedente de infecții cu transmitere sexuală.

Pe parcursul celor 17 ani, rata de vaccinare a crescut de la 0% la 82%, iar odată cu aceasta, incidența infecțiilor HPV a scăzut semnificativ. Infecțiile cu tipurile de virus vizate de vaccinul bivalent au scăzut cu 98,4%, cele acoperite de vaccinul tetravalent cu 94,2%, iar cele vizate de vaccinul nonavalent cu 75,7%.

Aceste rezultate demonstrează că vaccinurile HPV sunt extrem de eficiente în afara studiilor clinice controlate și pot reduce semnificativ riscul de cancer de col uterin și alte forme de cancer asociate HPV, a declarat Kahn.

Echipa de cercetare a identificat și dovezi clare ale imunității colective: infecțiile cu tipurile de HPV acoperite de vaccinul bivalent au scăzut cu 71,6% în rândul persoanelor nevaccinate, iar cele vizate de vaccinul tetravalent cu 75,8%.

Deși datele privind efectele colective ale celui mai nou vaccin, cel nonavalent, sunt încă limitate, rezultatele sunt promițătoare, potrivit cercetătorilor. Imunitatea colectivă ridicată este atribuită în special ratelor mari de vaccinare și includerii băieților în programele de imunizare, nu schimbărilor de comportament sexual sau altor factori.

Rezultatele consolidează rolul crucial al vaccinării HPV în prevenirea infecțiilor și a cancerelor asociate, subliniind totodată importanța continuării campaniilor de imunizare la scară largă.